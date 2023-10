Nachbarn hören Hilfe-Schreie: Nach einem Monat wird ein grausiger Fund im Schornstein gemacht

Nebraska (USA) - Vergangene Woche wurde in einem Schornstein in Nebraska ein grausiger Fund gemacht: Darin steckte die Leiche eines 29-jährigen Vermissten. Besonders schlimm ist allerdings die Tatsache, dass Nachbarn ihn vor seinem Verschwinden um Hilfe schreien hörten und sogar die Polizei alarmierten.

Der vermisste Zachariah Andrews (†29) konnte aufgrund von Narben und Tattoos identifiziert werden. Die Polizei suchte wegen eines Gesetzesverstoßes nach ihm. © Bildmontage/Screenshot: Facebook/Madison County Sheriff's Department, Nebraska

Vergangene Woche wurde ein Schornstein in einem Wohnhaus im US-Bundesstaat Nebraska untersucht, weil von ihm ein "übler Geruch" in eine Wohnung ausströmte. Wie die Zeitung New York Post berichtete, lag das an den Überresten eines 29-jährigen Mannes, die darin steckten.

Laut der Polizei der Stadt Norfolk entdeckte der Wartungsmitarbeiter, der den Schornstein untersuchte "menschliche Schuhe, die am Schaft baumelten".

Bei dem Mann handelte es sich um den vermissten Zachariah Andrews. Dieser wurde zuletzt am 15. September lebend gesehen, aber erst 19 Tage später als vermisst gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt war er wohl bereits nicht mehr am Leben.

Einen Tag nachdem Andrews das letzte Mal gesehen wurde, hörten Bewohner des Hauses mysteriöse Schreie und alarmierten die Behörden.

"[Ein] Anwohner berichtete, er habe einen Mann um Hilfe schreien gehört, der offenbar aus dem ersten Stock käme", hieß es in der Erklärung der Polizei. Doch als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Schreie bereits verstummt.