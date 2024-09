07.09.2024 17:54 Nächtliche Randale vor Mehrfamilienhaus: Sieben Fahrzeuge beschädigt, rund 9000 Euro Schaden!

Ein Mann hat mitten in der Nacht zu Samstag vor einem Mehrfamilienhaus in Halle randaliert - dabei wurden mehrere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.

Von Dorothee Gomes

Halle (Saale) - Ein Mann hat mitten in der Nacht zu Samstag vor einem Mehrfamilienhaus in Halle randaliert - dabei wurden mehrere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen und ein hoher Schaden verursacht. In Halle wurden in der Nacht sieben Fahrzeuge beschädigt. (Symbolbild) © urbanphotographer/123 RF Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Liebenauer Straße zu der Tat. Demnach wurden die Beamten gegen 3.20 Uhr alarmiert und konnten vor Ort einen 41-Jährigen stellen. "Bei dem Vorfall wurden insgesamt sieben Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt", hieß es weiter. Zudem seien bei dem Tatverdächtigen Drogen gefunden worden - deshalb ermittle die Kripo in dem Fall nun wegen Sachbeschädigung und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Titelfoto: urbanphotographer/123 RF