Nächtlicher Albtraum im eigenen Haus: Einbrecher zerren Frau in Keller

Elsdorf - Nach einem Überfall auf eine Frau aus Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) in deren eigenem Haus hat die Polizei Aufnahmen der mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise .

Während sich Rettungskräfte um die leicht verletzte Bewohnerin kümmerten, sicherten Kriminalpolizisten Spuren am Tatort.

Die Einbrecher sollen sie dort anschließend zu Boden gebracht und getreten haben, ehe sie Schmuck der Frau an sich nahmen und diesen schließlich in eine Tasche mit Krokodilmuster räumten.

Demnach wollte die Elsdorferin den bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 23.30 Uhr die Fenster in ihrem Haus im Bereich zwischen der Amselstraße, Frauenstraße und Karolingerstraße öffnen, als sie plötzlich von hinten von einer Person angegriffen und in den Keller gezerrt worden sei.

Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch schilderte, hatte sich die Tat bereits in der Nacht zum 30. August 2024 ereignet.

Wer die Tatverdächtigen erkennt oder anderweitige Hinweise hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. © Bildmontage: Polizei Rhein-Erft-Kreis

Weil die Ermittler die beiden tatverdächtigen Einbrecher bislang nicht identifizieren konnten, bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung und hat Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Zudem wurden die Unbekannten folgendermaßen beschrieben:

Täter 1

etwa 1,80 Meter groß

trug eine rote Sturmhaube, ein graues T-Shirt mit einer weiß-rosa Blume auf dem Rücken, eine schwarze Trainingshose mit vier weißen Streifen, Turnschuhe sowie grau-schwarze Handschuhe

Täter 2

kleiner und dicker als sein Komplize

trug eine schwarze Kappe, eine rote Sturmhaube, einen dunkelgrauen Trainingsanzug aus einem festen Stoff, Turnschuhe und Handschuhe

Wer die Männer erkennt oder anderweitige Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02271/810 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.