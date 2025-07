Mann mit Handy am Steuer erwischt, wenig später sitzt er im Knast

Calbe - Ein Telefonat mit Folgen: Die Polizei erwischte einen Autofahrer am Handy, während er auf der A14 fuhr. Wenig später wurde er ins Gefängnis gebracht - was ist passiert?

Alles in Kürze

Die Streife hielt den Wagen an und kontrollierte den jungen Mann. Und siehe da, gegen den 24-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls vor.

Eine Streife der Autobahnpolizei war am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr auf der A14 in Richtung Schwerin unterwegs.

Die Polizei warnt: Handy am Steuer gefährdet den Nutzer selbst sowie andere Autofahrer und wird mit einer Strafe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet - und in diesem Fall mit dem Gefängnis.