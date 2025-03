16.03.2025 13:32 Nächtlicher Streit ruft Polizei auf den Plan, doch dann ist alles anders als gedacht

Von Tino Hahner

Halle (Saale) - In der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr wurde die Polizei in Halle in ein Mehrfamilienhaus im Akener Bogen gerufen, weil eine lautstarke Auseinandersetzung gemeldet wurde. Die Polizei in Halle wurden zu einem Streit gerufen, der am Ende keiner war. (Symbolbild). © 123RF/angelarohde Als die Beamten in der Wohnung des 42-Jährigen ankamen, war allerdings alles ganz anders als erwartet. Denn der vermeintliche Streit fand lediglich auf der Spielekonsole des Mannes statt. Somit konnte der Fall sehr schnell geklärt werden. Die Beamten baten den Gamer, die Lautstärke herunterzudrehen und der späten Stunde anzupassen.

