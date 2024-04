26.04.2024 15:41 Nahe Grundschule: Frau mit Messer soll Kinder bedroht haben

Am Freitag hat eine Frau in Wuppertal, die offenbar mehrere Kinder bedroht hat, einen Polizeieinsatz an einer Grundschule ausgelöst.

Von Laura Miemczyk

Wuppertal - Am Freitag ist die Polizei in Wuppertal zu einer Grundschule ausgerückt, nachdem dort Kinder von einer Frau bedroht worden sein sollen. Die Unruhestifterin soll auch mit einem Messer hantiert haben. Die Polizei suchte den Einsatzort nach einem Messer ab, konnte jedoch keines finden. (Symbolbild) © 123RF/bartusp Laut Mitteilung der Beamten waren die Einsatzkräfte am Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr per Notruf zu der Schule im Wuppertaler Stadtteil Wichlinghausen alarmiert worden, nachdem es dort zur verbalen Bedrohung der Grundschüler gekommen war. Rasch waren die Polizisten vor Ort und trafen in der Nähe der Schule eine 56-Jährige an, die sich "auffällig verhielt", wie es hieß. Die Frau sei nach einer ärztlichen Begutachtung schließlich in eine Spezialklinik gebracht worden. Verletzt wurde demnach niemand. Polizeimeldungen Nach Granaten-Eklat bei der Polizei: Hunderte Waffen nicht wie vorgesehen vernichtet! "Im Rahmen der Ermittlungen und der Absuche am Einsatzort, mit einer größeren Anzahl von Polizeikräften, konnte kein Messer sichergestellt werden", schildert ein Sprecher der Beamten. Die Polizei stellte eine Strafanzeige gegen die 56-Jährige, hieß es abschließend.

