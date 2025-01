Mann bei Gassirunde geschlagen, getreten und verletzt zurückgelassen

Naumburg - Ein 57-Jähriger wollte Freitagabend in Naumburg noch schnell eine Gassirunde mit seinem Hund machen, als er plötzlich attackiert wurde.

"Das Quartett verließ den Tatort (anschließend) in Richtung Ostbahnhof", so Diener.

Der verletzt zurückgelassene Mann wurde im Anschluss zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus eingewiesen. Die Ermittlungen dauern am Samstagvormittag weiter an.