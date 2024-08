Neben unscheinbarem Feldweg: Baggerfahrer macht gewaltige Entdeckung

Für die Polizei im oberschwäbischen Steinhausen an der Rottum hielt der gestrige Dienstagnachmittag eine gewaltige Überraschung parat. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, entdeckte ein Baggerfahrer am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr die Waffe bei Erdarbeiten vor einem Waldstück in Steinhausen an der Rottum.

Dort lag die Granate demnach mehrere Jahrzehnte lang unter der Erde.

Spezialisten der Polizei gehen davon aus, dass es sich um eine Sprenggranate handelt.

Weitere Details waren den Beamten zunächst unbekannt.