Neue Betrugsmasche mit falschen Stadtwerke-Mitarbeitern: So gehen die Trickdiebe vor!

Magdeburg - Seit mehreren Wochen warnt die Polizei vor falschen Stadtwerke-Mitarbeitern in Magdeburg . Jetzt griff auch die MDR-Sendung Kripo Live das Thema auf und zeigte an einem Beispiel, wie die Betrüger vorgehen.

Die falschen Handwerker haben es vor allem auf ältere Mitbürger abgesehen. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov

Unverhofft klingelt ein augenscheinlicher Mitarbeiter der Stadtwerke an der Haustür und überrascht die Anwohner mit der Meldung eines Wasserrohrbruchs. Er wolle daraufhin die Leitungen überprüfen und bittet deshalb um Einlass in die Wohnung.

So beginnt die Betrugsmasche, die inzwischen mehreren Magdeburgern zum Verhängnis geworden ist. Darunter auch die 89 Jahre alte Brigitte Kahnert.

An ihrem Beispiel zeigen die Macher hinter "Kripo Live", wie skrupellos ältere Mitmenschen ausgetrickst und ausgeraubt werden. Obwohl die rüstige Rentnerin von Anfang an sehr skeptisch war, ließ sie ihn in ihre Wohnung hinein.

"Der war so rabiat. Der hat mich richtig in Dusel geredet", berichtet die 89-Jährige.

Beim Betreten der Wohnung ließ der vermeintliche Stadtwerke-Mitarbeiter die Eingangstür einen Spalt offen.

Dieser Moment ist für den weiteren Verlauf des Trickdiebstahls von besonderer Bedeutung.