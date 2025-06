Neue Suchaktion nach Solingen-Attentat: Polizei durchwühlt Unterkunft von Issa al H. - Handy gefunden!

Solingen/Düsseldorf - Nach dem überraschenden Hinweis auf das verschollene zweite Handy des geständigen Attentäters von Solingen, Issa al. H. (27), hat die Polizei am Dienstagabend eine neue Suchaktion gestartet - und ist offenbar fündig geworden.

Alles in Kürze

Zahlreiche Beamte durchsuchten am Dienstagabend den Garten der Flüchtlingsunterkunft, in der der Solingen-Attentäter Issa al H. (27) gelebt hat. © Tim Oelbermann

Ob es sich dabei um das verschollene zweite Mobiltelefon des 27-Jährigen handelt, werde nun untersucht, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Ermittlerkreisen.

Offen ist zudem, ob auf dem verschollenen Gerät eventuell tatrelevante Daten sind.

Die Polizei hatte am frühen Abend die Suchaktion nach dem Mobiltelefon an der Flüchtlingsunterkunft im nordrhein-westfälischen Solingen gestartet, in der der Issa al H. gelebt hatte.

Zahlreiche Beamte, einige mit Schaufeln ausgerüstet, machten sich auf die Suche, auch ein Hund wurde eingesetzt. Ein dpa-Reporter berichtete, dass etwa zwei Stunden nach Einsatzbeginn Applaus zu hören war. Kurz darauf zogen die Kräfte ab.