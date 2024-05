Neuer Look für die NRW-Polizei: So gehen die Beamten ab sofort auf Verbrecherjagd

Düsseldorf - Pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft 2024 ist es endlich so weit: Am Freitag werden die ersten Poloshirts für die Polizei in NRW verteilt. Darauf mussten die Beamtinnen und Beamten über ein Jahr warten.

"Der neue sommerliche Look wird sicher zuerst verwundern, gehört aber in vielen europäischen Urlaubsländern bereits zur Normalität. So geht's gut gekleidet in den Fußballsommer", meint der Innenminister.

Auch Michael Mertens, Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW, begrüßte die Einführung der Shirts: "Die Ziellinie war die EM - und die wurde zum Glück erreicht."