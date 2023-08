Neugeborenes Baby wie Müll entsorgt: Wird das Rätsel um Sabrina endlich gelöst?

Ein kurzer Rückblick: Am 1. April 1999 fand ein Spaziergänger den in mehrere Müllsäcke, Plastiktüten sowie in ein Frottee-Handtuch eingewickelten Säugling und meldete seine tragische Entdeckung der Polizei.

Ein Foto zeigt die Materialien, in die Sabrina gepackt wurde: Dazu zählten zwei blaue Plastikmüllsäcke, eine Aldi-Plastiktasche, eine Plastiktüte des Modehauses Adler, eine Plastiktüte eines Plus-Marktes sowie ein helles, Frottee-Handtuch. © Polizeipräsidium Mittelhessen

Hierbei konnte jedoch keine Erfolg bringende Übereinstimmung erzielt werden. Trotz allem gaben die Ermittler in diesem besonders kniffligen, sogenannten "Cold Case" die Hoffnung und vor allem ihre Bemühungen nicht auf.

Infolge intensiver Recherchen konnten 200 weitere Frauen ausfindig gemacht werden, die beim ersten DNA-Reihentest aufgrund von Umzügen und/oder Namensänderungen nicht berücksichtigt worden waren. Zu ihnen sollen sich möglichst die etwa 100 weiteren Frauen gesellen, die beim ersten Termin unentschuldigt ferngeblieben waren.

Die geplante zweite Reihenuntersuchung soll am 8. und 9. September in der Polizeistation in Büdingen stattfinden und spätestens eine heiße Spur in Richtung Sabrinas Mutter liefern. Weiterhin sind die Beamten laut Aussage von Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger zuversichtlich.

Man sei äußerst zuversichtlich, die betroffene Frau letztlich doch noch ausfindig zu machen. Hinweise nimmt die Kripo aus Friedberg weiterhin unter der Rufnummer 0611/328663759 oder per Mail entgegen.