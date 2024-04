Nicht mehr im Toleranzbereich: Fahrer mit fast 100 statt 50 km/h unterwegs

Bautzen - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Wittichenau (Landkreis Bautzen) waren mehr als 100 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Eines von ihnen überschritt die Geschwindigkeitsbegrenzung sogar um das Doppelte.

Dafür kassiert der Fahrer ein Bußgeld von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot, wie die Polizei berichtet.

Im Verlaufe des gestrigen Montagvormittags fuhren rund 450 Fahrzeuge an der Messstelle auf der S 95 vorbei. Die Polizisten hatten sich am Abzweig Klärwerk Richtung Oßling positioniert.

Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle fand auf der B 178 statt, am Abzweig Krappe in Richtung Weißenberg. Dort überschritten 66 von 398 Fahrern das Tempolimit von 50 km/h. Das schnellste Fahrzeug war mit 88 Sachen unterwegs. Dafür gibt es einen Punkt in Flensburg sowie eine Strafe von 200 Euro.

Auch in Kamenz und Hoyerswerda unternahm die Polizei Geschwindigkeitsmessungen. Dort überschritten nur wenige das Tempolimit, sie kamen mit einem Verwarngeld davon.