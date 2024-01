Prügelei im Krankenhaus: Trotz Hausverbot kehrt einer zurück und schlägt wieder zu

Bad Abbach - Der Streit zwischen zwei Männern in einem niederbayerischen Krankenhaus eskalierte und wird nun zum Fall für die Justiz .

Der Tatverdächtige wurde nach der Attacke festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war es bereits am 27. Dezember zur Auseinandersetzung zwischen den zwei Männern in der Klink im niederbayerischen Bad Abbach (Landkreis Kelheim) gekommen.

Der 47-Jähriger befand sich zur Tatzeit dort in stationärer Behandlung. Im Verlauf des Streits mit dem 33-Jährigen sollen sich die Männer gegenseitig geschlagen haben.

Trotz eines Hausverbots durch das Krankenhaus kehrte der 33-Jährige tags darauf zurück und soll den 47-Jährigen dann geschlagen und auf ihn eingetreten haben, als dieser am Boden lag.

Dadurch wurde der 47-Jährige so schwer verletzt, dass nun der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts besteht.

Ermittler nahmen den 33-Jährigen am 28. Dezember fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erging am 5. Januar ein Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.