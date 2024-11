Niedliche Anfrage: Junge (8) fordert Hilfe von der Kripo

Halberstadt - Am gestrigen Mittwochnachmittag besuchte ein kleiner Junge die Kriminalpolizei im Landkreis Harz. Er hatte eine ganz besondere Anfrage, bei der die Beamten ihm sogar helfen konnten.

Ein Junge bat um Hilfe bei der Polizei, weil er seinen Ranzen im Klassenzimmer vergessen hatte. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Gegen 12.30 Uhr suchte der Achtjährige die Kripo in der Richard-Wagner-Straße in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) auf. Zwar sprach der Junge nur wenig Deutsch, er konnte den Beamten aber klarmachen, dass er nicht in die Wohnung seiner Mutter gelangte.

Mit den Eltern war abgesprochen, dass der Knirps nach der Schule nach Hause gehen und selbstständig die Tür aufschließen sollte, dafür hatte er sogar einen Schlüssel bekommen.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, hatte das Kind den Schlüssel aber in seinem Ranzen verstaut und die Tasche dann in seinem Klassenzimmer vergessen. Der Raum wurde bereits abgeschlossen und so kam der Achtjährige nicht ran.