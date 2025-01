Niemand hat etwas bemerkt: Vier Kilometer Kupferkabel von Bahnstrecke geklaut

Stendal - Einer oder mehrere Täter haben in den vergangenen Tagen für einen großen Schaden an einer Bahnstrecke in Stendal gesorgt.

Dabei wurde der Maschendrahtzaun des Geländes an der Industriestraße an mehreren Stellen aufgeschnitten. Zudem muss eine Leiter zum Überwinden des Zaunes verwendet worden sein.

Scheinbar wurde die Tat über den genannten Zeitraum von niemanden beobachtet. Dennoch appellieren die Ermittler an die Bevölkerung und erhoffen sich wichtige Hinweise, seien sie noch so klein.

Sie fragen: "Wer hat in der Zeit vom Nachmittag des 10. Januar bis zum Morgen des 13. Januar 2025, besonders in den Nachtstunden am Wochenende, verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich des umzäunten Bahngeländes in Stendal wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt akustische Geräusche?"

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter Telefon 0391/56549555 sowie über ihre kostenfreie Hotline 0800/6888000 entgegen.