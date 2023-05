Polizei schnappt ihn bei Fluchtversuch: Messer-Mann hält seinen Neffen (14) als Geisel

Nierstein/Mainz - Heller Aufruhr in einem kleinen, idyllischen Ort in Rheinland-Pfalz . Ein bewaffneter Mann verschanzte sich am Dienstagmorgen in einer Wohnung und rief damit neben Polizei und Rettungskräften auch das SEK auf den Plan. Zudem hielt er ein Familienmitglied als Geisel. Mittlerweile konnte der geistig verwirrte Mann gefasst werden.

Neben Polizei und SEK waren auch zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. © dpa/Boris Rössler

Im 7000-Seelen-Ort Nierstein im Landkreis Mainz-Bingen sichteten Augenzeugen gegen 7 Uhr einen mit einem Messer hantierenden Mann. Hierbei soll es aber laut Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums in Mainz keine Verletzten gegeben zu haben.

Als die Ordnungshüter allerdings zum Aufenthaltsbereichs des Mannes anrückten, nahm das Drama erst so richtig seinen Lauf. Von der Situation scheinbar überfordert, flüchtete der Bewaffnete, bei dem es sich um einen 31-Jährigen aus Oppenheim handelt, in die Wohnung eines Verwandten in einem nahegelegenen Mehrfamilienhaus.

Dort verschanzte er sich - hielt sich aber, wie sich später herausstellte, nicht alleine in dem Apartment auf. Wie die Polizei im Laufe des Einsatzes feststellte, verweilte zu diesem Zeitpunkt auch der 14 Jahre alte Neffe des Messer-Mannes in der Wohnung, wurde von seinem Onkel demnach als Geisel festgehalten.

Um der Situation Herr zu werden, rückten zahlreiche Spezialeinsatzkräfte an und befanden sich seitdem in engem Austausch mit dem 31-Jährigen, der sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben soll.