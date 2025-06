Not-OP! 27-Jähriger sticht auf Mann ein und flüchtet

Der 27-jährige Tatverdächtige wurde kurz nach der Tat festgenommen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Das 41 Jahre alte Opfer sowie weitere Menschen in der Wohnung in Handorf konnten sich am Samstag verbarrikadieren und die Polizei rufen, wie diese am Sonntag mitteilte.

Die Polizei suchte direkt nach der Tat nach dem 27-Jährigen und nahm ihn noch in der Nacht fest.

Der Verdächtige und das Opfer waren bereits polizeilich in Erscheinung getreten und kannten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand.

Weitere Angaben zu Hintergründen und Motiv machte die Polizei zunächst nicht.