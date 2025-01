20.01.2025 17:01 Obdachloser küsst Kind auf Hand und Wange: Vater schreitet ein!

Ein obdachloser Mann vergriff sich am Sonntagnachmittag in Wittenberg an einem Kleinkind. Der Vater reagierte sofort.

Von Lisa Marie Peisker

Wittenberg - Ein obdachloser Mann vergriff sich am Sonntagnachmittag in Wittenberg an einem Kleinkind. Der Vater reagierte sofort. Als die Familie am Bahnhof ankam, lief der Mann auf das Kind zu und begann es zu küssen. (Archivbild) © dpa/Hendrik Schmidt Die Familie gab bei der Polizei an, dass sie gegen 14.50 Uhr am Bahnhof aus dem Auto ausstiegen, als ein unbekannter Mann zu ihnen kam. Er ging auf das Kind zu und küsste es ohne zu zögern auf Hand und Wange. "Der Vater habe den Beschuldigten von seinem Kind wegstoßen können, wobei der Mann zu Fall kam", erklärte Polizeisprecherin Cornelia Dieke. Polizeimeldungen Rentnerin räumt seelenruhig Kleidercontainer leer: Als die Polizei eingreift, wird's richtig kurios Der polizeibekannte "psychisch auffällige 28-Jährige" verletzte sich dabei nicht. Bis die Beamten vor Ort eintrafen, konnte der Vater ihn auf dem Boden festhalten. Der 28-Jährige wurde in eine Klinik eingewiesen. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet.

Titelfoto: dpa/Hendrik Schmidt