Tödliche Polizei-Schüsse in Oberkirch: Obduktionsergebnis da

Oberkirch - Nach dem tödlichen Polizeieinsatz in einer Wohnung in Oberkirch (Ortenaukreis) ist ein vorläufiges Obduktionsergebnis veröffentlicht worden.

Ein ballistisches Gutachten soll bald weitere Erkenntnisse liefern. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Demnach starb der 39-Jährige an einer Schussverletzung an seiner Hauptschlagader im Oberkörper, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei.

Weiterhin gebe es keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten der Polizisten, die auf den Mann geschossen haben.

Zur Ermittlung des genauen Hergangs habe eine 3D-Vermessung am Ort des Geschehens stattgefunden. Die Spuren seien gesichert und werden nun kriminaltechnisch untersucht.

Es werde ein ballistisches Gutachten eingeholt. Die Untersuchungen würden noch einige Zeit dauern.