Oberkörperfreie Nazis zeigen offenbar Hitlergruß in Südhessen: Staatsschutz ermittelt!

In Babenhausen (Hessen) kam es am Freitagnachmittag vermutlich zu einem widerlichen Fall von Rechtsextremismus, in dem mittlerweile der Staatsschutz ermittelt.

Babenhausen - Im südhessischen Babenhausen kam es am vergangenen Freitag vermutlich zu einem widerlichen Fall von Rechtsextremismus, in dem mittlerweile der Staatsschutz ermittelt. Der Staatsschutz ermittelt jetzt in dem mutmaßlich rechtsextremen Vorfall im südhessischen Babenhausen. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa Laut einer Pressemitteilung der Polizei meldete eine Verkehrsteilnehmerin gegen 15.15 Uhr eine Gruppe von sechs bis sieben jungen Männern, die sich ohne Oberbekleidung auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs vor einem orangefarbenen Kleinbus aufhielten.

Als zwei Menschen mit Migrationshintergrund an der Gruppe vorbeiliefen, sollen die Männer den Hitlergruß in Richtung der beiden gezeigt haben. Ob dabei auch rechtsextreme Parolen gerufen wurden, ist bislang unklar. Polizeimeldungen Nachts auf dem Friedhof: Mann mit Kettensäge sorgt für Chaos Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei weder die mutmaßlichen Täter noch besagtes Fahrzeug vor Ort antreffen. Nun ermittelt der Staatsschutz und sucht nach Zeugen des Vorfalls sowie nach den beiden Betroffenen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Staatsschutz unter der Telefonnummer 06151/9690 entgegen.

