Stinkender Brief sorgt für Gefahrguteinsatz: Der Inhalt ist wirklich ekelhaft!

Ein beißend riechender Brief hat am heutigen Dienstag in einem Verteilerzentrum in Offenbach zu einem Gefahrguteinsatz von Polizei und Feuerwehr geführt.

Offenbach - Ein auffällig riechender Briefumschlag hat am heutigen Dienstag in einem Verteilungszentrum in Offenbach die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Der Fisch war schon dabei zu verwesen. Was es mit dem Ekel-Brief auf sich hat, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. (Symbolbild) © Bild-Montage: Marijan Murat/dpa, 123rf/ververidis Ausgelöst wurde der beißende Gestank durch einen toten Fisch, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Feuerwehr verpackte den Brief demnach in einer Transportbox, bevor ihn die Polizei in ein Labor brachte. Ermittlungen sollen nun zeigen, was hinter dem Umschlag mit dem verwesenden Tier steckt. Zehn Mitarbeiter wurden vor Ort laut Feuerwehr ärztlich untersucht, weil ihre Atemwege gereizt waren, mussten aber nicht weiter behandelt werden. Polizeimeldungen Diese Aktion macht sprachlos: Jugendliche riskieren Leben von Zugreisenden Die Feuerwehr nahm demnach vor Ort Messungen vor und stellte keine auffälligen Werte fest. Die Arbeit im Verteilungszentrum sei am Vormittag vorübergehend eingestellt worden. Ob der Betrieb wieder aufgenommen wurde, sagte die Polizei zunächst nicht.

