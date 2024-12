Oh du Schreckliche: Verkehrschaos in der City - Gruppe schlägt auf Weihnachtsmarkt-Besucher ein

Düsseldorf - Trotz des regnerischen Wetters strömten am Samstag derart viele Menschen in die Düsseldorfer Innenstadt, dass es zu massiven Verkehrsstörungen kam. Rund um die Weihnachtsmarktbereiche kam der Verkehr in weiten Teilen völlig zum Erliegen - in der Altstadt spielten sich am Abend zudem unschöne Szenen ab.