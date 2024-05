21.05.2024 15:29 Parkscheinautomat an Chemnitzer Freibad aufgebrochen

Am Wochenende brachen Unbekannte auf einem Parkplatz in der Straße Am Gablenzer Bad in Chemnitz einen Parkscheinautomaten auf.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Parkscheinautomat am Gablenzer Bad in Chemnitz aufgebrochen! Unbekannte brachen den Parkscheinautomaten am Gablenzer Bad auf. © Harry Härtel Wie die Polizei mitteilte, brachen in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag Unbekannte auf einem Parkplatz in der Straße Am Gablenzer Bad einen Parkscheinautomaten auf. Die Täter haben offenbar Geräteteile aus dem Inneren geklaut. Es entstand Sachschaden von circa 3000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Titelfoto: Harry Härtel