Party endet in Drama: 17-Jährige stürzt aus Fenster sechs Meter in die Tiefe

Pirmasens - Party-Schock! Auf einer privaten Feier im rheinland-pfälzischen Pirmasens ist am Dienstagmorgen eine 17-Jährige aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt.

Ein Rettungswagen musste sie trotz allem in ein Krankenhaus bringen. Doch bereits am selben Tag konnte sie die Klinik wieder verlassen.

Was man hingegen weiß, ist, dass die 17-Jährige etwa sechs Meter in die Tiefe fiel und sich dabei wie durch ein Wunder nur leichte Verletzungen zuzog.

In welchem Verhältnis die beiden Personen zueinander stehen, ist nicht übermittelt.

Es besteht der dringende Verdacht, dass die 20-Jährige etwas mit dem Sturz zu tun hat, weshalb sie später festgenommen und noch am Dienstag einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Zweibrücken vorgeführt wurde. Dort machte sie allerdings von ihrem Schweigerecht Gebrauch und äußerte sich in keiner Weise zu den Vorkommnissen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die Richterin anschließend wegen Fluchtgefahr einen Haftbefehl gegen die junge Frau. Mittlerweile wurde sie vorerst in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht.

Polizei sowie Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags. Weiterführende Untersuchungen hinsichtlich der Aufklärung des genauen Ablaufs des mysteriösen Fenstersturzes werden derzeit angestellt.