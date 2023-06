Freihändig, oben ohne und sturzbesoffen: Auto-Party wird Fahrer (28) zum Verhängnis

"Hoch die Tassen" bei der Autofahrt erwies sich für den 28-Jährigen buchstäblich als Schnapsidee. (Symbolbild) © 123RF/dolgachov

Außerdem wird gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Aber der Reihe nach: So hatten laut einem Sprecher der Polizei Zeugen die Männer bemerkt, als sie gegen 20.15 Uhr am Abend des gestrigen Sonntags mit dem Auto bei einer Tankstelle in der Leipziger Straße im Stadtteil Bettenhausen vorfuhren - beide mit freiem Oberkörper und sichtlich alkoholisiert.

Lautstark und bestens gelaunt organisierten sich die beiden ihren Bier-Nachschub. Dann fuhren sie weiter, wobei sie ihre Hände aus dem Fenster hielten. Das freihändige Fahren sorgte dafür, dass der Wagen beinahe im angrenzenden Gleisbett gelandet wäre.

Einer der Zeugen nahm daraufhin die Verfolgung des in Schlangenlinien fahrenden Wagens auf, alarmierte die Polizei und gab laufend seinen Standort per Handy an die Beamten durch.