Passanten finden sterbliche Überreste eines Unbekannten und seine Kleidung

Gotha - Passanten haben in Gotha den Leichnam eines Unbekannten gefunden. Nun hat die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Die Polizei veröffentlichte Vergleichskleidung, die beim Fund des Leichnams gefunden wurde. © Landespolizeiinspektion Gotha

Demnach sei der Tote bereits am Montag in der Schillerstraße auf einem Freigelände am Ortsrand entdeckt worden. Er sei den Angaben nach bereits skelettiert gewesen.

Hinweise auf eine Straftat gibt es nach bisherigen Informationen nicht vor. Zur Identität des Toten gebe es bislang auch noch keine Anhaltspunkte. Eine seitens der Staatsanwaltschaft Erfurt angeordnete und bereits durchgeführte gerichtsmedizinische Untersuchung soll diesbezüglich Aufschluss bringen.

Laut Sektions-Ergebnis soll es sich um eine männliche Person mittleren Alters - mit einer Körpergröße von etwa 170 Zentimetern - handeln. Für weitere Identifizierungszwecke werde derzeit die DNA untersucht, erklärten die Beamten.

Neben den sterblichen Überresten des Mannes wurden am Fundort folgende Kleidungsstücke gefunden:

schwarzer Anorak mit weißem Pelzrand an der Kapuze

graues Basecap mit der Aufschrift "Adidas" und dem Adidas-Symbol

rote Sweatjacke mit Aufnäher "Black Squad"

grauer oder beiger Hoodie mit Kängurutaschen

schwarze Hose mit aufgesetzten Beintaschen links und rechts

schwarze Schuhe "Infinity", Größe 42, mit weißer Sohle

brauner Rucksack

Anhand der Beschreibung sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum aufgefunden Mann machen können.