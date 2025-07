Passanten finden tote Seniorin an Haltestelle: Polizei sucht Zeugen

Braunschweig - In Braunschweig ( Niedersachsen ) wurde eine tote Seniorin an einer Haltestelle gefunden.

Die Rettungskräfte konnten der Seniorin nicht mehr helfen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Bereits am vergangenen Donnerstag machte eine Frau mit ihrer Mutter den erschreckenden Fund an der Straßenbahnhaltestelle am Burgundenplatz in der Siegfriedstraße.

Das teilte die Polizei Braunschweig am heutigen Dienstag mit.

Es war etwa 15 Uhr, als die beiden Damen die Seniorin auf dem Boden bemerkten.

Sie wählten sofort den Notruf und versuchten, die Rentnerin zu reanimieren - jedoch ohne Erfolg. Die Rettungskräfte bestätigten den Tod der 89-Jährigen.

Scheinbar ist die Seniorin an der Haltestelle hingefallen. Ihr Rollator stand noch neben ihr.

Um herauszufinden, was genau mit der Frau passiert ist, bittet die Polizei nun um Hilfe: Wer hat etwas gesehen?