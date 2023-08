29.08.2023 11:24 2.917 Passantin findet schwer verletzten Gaststätten-Besitzer: Kurze Zeit später ist er tot

Schock am Nachmittag! Eine Passantin fand am Montag gegen 17 Uhr einen schwer verletzten Mann in einer Gaststätte. Dann kommt es zu dramatischen Szenen.

Von Maximilian Hölzel

Ludwigshafen - Schock am Nachmittag! Eine Passantin fand am Montag gegen 17 Uhr einen schwer verletzten Mann in einer Gaststätte. Dann kommt es zu dramatischen Szenen. Im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen fand eine Frau am Montagnachmittag einen schwer verletzten Mann, der kurz darauf verstarb. (Symbolbild) © 123RF/majestix77 Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz entdeckte die Frau den Mann in einer Kneipe in der Ludwigshafener Goethestraße und nicht wie zuerst gemeldet in der Rohrlachstraße. Mittlerweile ist auch klar, dass es sich bei dem 57-jährigen Mann, um den Besitzer der Gaststätte handelte. Sofort wurde der Rettungsdienst sowie die Polizei informiert. Polizeimeldungen Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger eskaliert: Verletzungen und Anzeigen Noch vor Ort versuchten die Rettungskräfte den Mann zu reanimieren und brachten ihn daraufhin in ein umliegendes Krankenhaus. Doch nur kurze Zeit später erlag der 57-Jährige in der Klinik seinen schweren Schnitt- und Stichverletzungen. Aufgrund des Verletzungsbildes und dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen die Behörden von einem Tötungsdelikt aus. Zeugen melden der Kriminalpolizei Ludwigshafen eine flüchtige tatverdächtige Person Die Kripo Ludwigshafen sucht mittlerweile nach einem Tatverdächtigen, der in der Nähe des Tatorts gesehen worden ist. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Die Untersuchungen zu den genauen Hintergründen und Umständen der Tat dauern weiter an. Zeugen berichteten zudem, dass sie eine verdächtige Person in der Nähe des Tatorts beobachtet haben. Ob diese im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt steht, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, da der Mann bisher nicht gefunden wurde. Polizeimeldungen Unbekannte beschädigen Ehrendenkmal in Genthin: Polizei sucht Zeugen Beschrieben wird er wie folgt: männlich, ungefähr 30 Jahre alt, normale Statur

person of color, schwarzes Haar

bekleidet mit einer dunklen Hose und einer schwarzen Jacke Außerdem bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung, um die grausame Tat aufzuklären und fragt: Wer kann Hinweise zu der Tat geben?

Wer hat die beschriebene Person beobachtet oder kann Hinweise zu der Person geben?

Wer hat am Montagnachmittag zwischen 16 Uhr und 17:15 Uhr im Bereich Goethestraße, Rohrlachstraße, Karlstraße oder auf dem Parkplatz der dortigen Kirche etwas Auffälliges beobachtet? Etwaige Zeugen werden gebeten, sich dringend mit der Kripo unter der Rufnummer 06219632773 oder per E-Mail in Verbindung zu setzen. Erstmeldung 29. August um 7.56 Uhr, zuletzt aktualisiert um 11.24 Uhr

Titelfoto: 123RF/majestix77