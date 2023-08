Pelziges Wassertier watschelt mitten durch die City: Anwohner schlagen Alarm

Frankfurt (Oder) - Das zweitgrößte lebende Nagetier der Welt stapfte am Montag durch die Innenstadt von Frankfurt (Oder) und löste einen Polizeieinsatz der etwas anderen Art aus.

Der Biber hat eine spritzige Tour durch die Innenstadt hinter sich. © Screenshot/Twitter/Polizei Brandenburg

Wie die Polizei Brandenburg am Dienstag twitterte, alarmierten Anwohner am frühen Montagmorgen die Einsatzkräfte über den tierischen Besucher in der Stadt.

Im Zentrum eingetroffen, konnten die Beamten einen Biber ausmachen, der gemütlich durch die Straßen watschelte.

Von der Feuerwehr ließ sich der pelzige Freund nicht in eine Tierbox stecken, denn diese war für den stattlichen Biber zu klein. Daher musste der putzige Kerl mit einem Kescher eingefangen werden, wie die Polizei mitteilte.

Der Stadtbummel endete für den Biber in einer für ihn artgerechteren Gegend der Oder. Das Tier wurde schließlich wohlbehalten am Wasser ausgesetzt und schwamm mit neuen Erfahrungen im Gepäck davon.