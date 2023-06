12.06.2023 07:49 582 Per Haftbefehl gesuchter Mann (42) ruft Polizei an und zieht kuriosen "Joker"

Am Sonntag kam es in Weißenthurm (Rheinland-Pfalz) zu einer äußerst kuriosen Bitte an die Polizei seitens eines 42-jährigen Mannes.

Von Angelo Cali

Weißenthurm/Koblenz - Das erleben die Beamten der Polizei sicherlich nicht alle Tage! Am Sonntag meldete sich ein per Haftbefehl gesuchter Mann in Rheinland-Pfalz bei den Ermittlern und bat sie darum, ihn hinter Schloss und Riegel zu bringen - aus kuriosem Grund. Da ihm kein anderer Ort einfiel, an dem er schlafen konnte, rief der 42-Jährige kurzerhand die Polizei. (Symbolfoto) © 123RF/antonioguillem Alles nahm seinen Anfang mit einem simplen Anruf des 42-Jährigen bei der Rettungsleitstelle. Dort berichtete er davon, dass er vor der Wohnung seiner Mutter in Weißenthurm (Landkreis Mayen-Koblenz) stehen würde. Dumm für ihn: Seine Frau Mama wollte ihn aus nicht genauer genannten Gründen partout nicht mehr hereinlassen, was für ihn eine Nacht auf der Straße zur Folge hätte haben können. Schließlich kam ihm aber eine "glorreiche" Idee: Da bei den Ordnungshütern noch ein Haftbefehl gegen ihn vorlag, verlangte er am Telefon danach, seinen "Joker" ziehen zu wollen und sich in Haft stecken zu lassen. Polizeimeldungen Nachbar attackiert 97-jährige Nachbarin mit Hocker: U-Haft wegen versuchten Totschlags Dem kam eine Streife der Polizei auch umgehend nach. Wenig später saß er in der JVA in Koblenz ein. Sorgen um eine neue Unterkunft muss er sich laut Polizeibericht für einen ganzen Monat lang nicht machen, da er die ausstehende Geldforderung nicht begleichen konnte - oder wahrscheinlich gar nicht wollte.

Titelfoto: 123RF/antonioguillem