Perfider Angriff: Mann schlägt Ex-Frau nieder und übergießt sie mit ätzender Flüssigkeit

Mit schweren Verletzungen wurde die 41-Jährige nach dem Angriff in eine Spezialklinik eingeliefert. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, war die 41-Jährige am vergangenen Freitagmorgen (9. Februar) gegen 5.30 Uhr an der Alexander-Fleming-Straße im Oberbergischen Gummersbach gerade auf dem Weg zu ihrem Auto gewesen, als ein Mann sie plötzlich von hinten niederschlug und anschließend mit der ätzenden Flüssigkeit übergoss.

Die Frau erlitt bei dem Angriff derart schwere Verletzungen, dass sie in eine Spezialklinik gebracht werden musste.

Rasch geriet ihr 43-jähriger Ex-Mann als Tatverdächtiger ins Visier der polizeilichen Ermittlungen - und konnte nach einer kurzen Flucht noch am selben Tag in Monheim (Kreis Mettmann) festgenommen werden, wie es hieß.