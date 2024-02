Peugeot-Fahrer erfasst Fußgängerin beim Abbiegen: Krankenhaus!

Berlin - In Berlin-Lichtenberg ist am Sonntag eine 63-jährige Fußgängerin angefahren und verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag in Berlin-Lichtenberg. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Peugeot gegen 21.05 Uhr auf der Curtiusstraße in Richtung Dahlemer Weg unterwegs.

Beim Rechtsabbiegen in den Kadettenweg fuhr er die Frau an, die in dem Moment die Straße in Richtung Baseler Straße überquerte.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die 63-Jährige mit Verdacht auf einen Beinbruch in ein Krankenhaus. Dort wurde sie stationär aufgenommen.