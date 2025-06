Pfefferspray-Attacke in Berufsschule: 19 Verletzte!

Helmstedt - Am Donnerstagmittag wurden knapp 20 Menschen in einer niedersächsischen Berufsschule verletzt. Zwei Täter versprühten Pfefferspray.

Alles in Kürze

In einer Berufsschule in Helmstedt wurden 19 Personen durch Pfefferspray verletzt. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Gegen 12.15 Uhr wurde gemeldet, dass an der berufsbildenden Schule in der Ernst-Reuter-Straße in Helmstedt mehrere Menschen aufgrund einer unbekannten Substanz verletzt wurden.

Vor Ort bot sich den Einsatzkräften folgendes Bild: 19 Schüler im Alter zwischen 16 und 39 Jahren waren mit Reizungen der Atemwege leicht verletzt.

Wie die Polizei Wolfsburg mitteilte, konnten bereits die beiden Täter ermittelt werden. Es handelt sich dabei ebenfalls um zwei Schüler der BBS, die im Pausenraum mit Pfefferspray um sich gesprüht hatten.

Der genaue Tatablauf und das Motiv sind bislang unklar. Zum Tatzeitpunkt hatten sich über 200 Menschen im Gebäude befunden.