Pfleger findet schwer verletzten Senior (†82) in Wohnung: Jetzt ermittelt die Mordkommission

Berlin - Im Berliner Ortsteil Gropiusstadt ist ein 82-jähriger Senior am Mittwoch schwer verletzt in seiner Wohnung gefunden worden.

Laut Angaben der Polizei betrat ein Pfleger des Mannes gegen 10 Uhr die Wohnung in der Hugo-Heimann-Straße.

Der Senior wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er an seinen Verletzungen verstarb.

Eine Mordkommission des LKA Berlin und die Staatsanwaltschaft ermitteln zu den Hintergründen des Geschehens.