22.09.2024 17:20 Wegen Chat-Foto: 20-Jähriger löst SEK-Einsatz aus!

Aufgrund einer "fiktiven" Bedrohung kam es am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Pirmasens zu einem groß angelegten Polizeieinsatz samt SEK-Kräften.

Von Maximilian Hölzel

Pirmasens - Kurioser Auslöser! Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus im rheinland-pfälzischen Pirmasens zu einem groß angelegten Polizeieinsatz samt SEK-Kräften. Hintergrund der Durchsuchung war eine "fiktive" Bedrohung mit einer Schusswaffe. Eine Chat-Nachricht löste in Pirmasens (Rheinland-Pfalz) einen größeren SEK-Einsatz aus. (Symbolfoto) © 5VISION.NEWS Wie die Polizei berichtete, hatte ein 20-jähriger Mann am Samstagabend einer 18-jährigen Bekannten ein Bild einer Schusswaffe geschickt und ihr damit gedroht.

Nach dieser Drohung leitete die Staatsanwaltschaft Maßnahmen zur Auffindung der Waffe ein. Die Polizei durchsuchte daraufhin am Sonntagmorgen die Wohnung in der Schäferstraße des Tatverdächtigen, wobei Spezialkräfte des SEK den Mann widerstandslos festnehmen konnten. Polizeimeldungen U-Bahn von Polizei gestoppt - Mehrere Festnahmen von Demonstranten Trotz intensiver Durchsuchung wurde jedoch keine Waffe gefunden. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS