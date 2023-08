17.08.2023 16:05 Polizei beschlagnahmt riesige Cannabispflanzen in Görlitz!

Die Bundespolizei beschlagnahmte am Mittwoch in einem Gewächshaus in Görlitz insgesamt sechs große Cannabis-Pflanzen von einem "Hobby-Gärtner".

Von Malte Kurtz

Görlitz - Da konnte jemand offenbar nicht auf die Legalisierung warten: Am Mittwoch beschlagnahmten Einsatzkräfte der Bundespolizei in Görlitz sechs Cannabispflanzen, die ein Bürger in seinem Gewächshaus gezüchtet hatte. Insgesamt sechs, teilweise über zwei Meter große Cannabispflanzen hatte der Mann aus Görlitz in seinem Gewächshaus gezüchtet. © Bundespolizeiinspektion Ebersbach Nachdem bei der Polizei ein Hinweis eingegangen war, trafen Beamte am Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr bei dem Beschuldigten ein, erklärte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach gegenüber TAG24 am Donnerstagnachmittag. Während der Mann gerade dabei war, sein traditionelles Gras mit einem Rasenmäher zu schneiden, sprachen ihn die Polizisten auf sein illegal gezüchtetes Grüngut an. Der "Hobbygärtner" gab sich verständnisvoll und offenbarte sein Gewächshaus, in dem insgesamt sechs Cannabispflanzen wucherten, drei davon bereits 2,10 Meter hoch. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um Eigenbedarf handelte. Polizeimeldungen Mann soll Kinder beim Baden gefilmt haben: Razzia fördert schreckliche Wahrheit zutage! Man wisse noch nicht, was die geplante Legalisierung einmal bringen werde, doch nach heutigem Stand handle es ich um eine Straftat, so der Polizeisprecher. So wurden die Pflanzen abgeschnitten, abtransportiert und schließlich vernichtet. Die Polizei beschlagnahmte und vernichtete die Cannabispflanzen. (Symbolbild) © Norbert Neumann Gegen den Cannabis-Züchter wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann, Bundespolizeiinspektion Ebersbach