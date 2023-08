Bubatz wird legal: Von "Chillen" in der Politik noch keine Spur!

Einfach mal entspannen, doch die Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (60, SPD) stoßen auf Kritik. © Kay Nietfeld/dpa

Wer dachte, er könne sich nach der Einigung der Bundesregierung erstmal entspannt zurücklehnen und einen Joint bauen, der lag offenkundig falsch.

Kaum hatte die Ampel die Teil-Legalisierung der pflanzlichen Droge beschlossen, sprießte der Unmut darüber wie Gras aus dem Boden.

Was für Lauterbach der "Wendepunkt einer gescheiterten Drogenpolitik" ist, bezeichnete CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (46, CDU) als "schweren Fehler".

In einer Mitteilung erklärte die Unions-Fraktion am Mittwoch, dass die Ampel ihre "Ideologie" vor den "Gesundheitsschutz" stelle. "Die Bundesregierung ignoriert in überheblicher Weise die Warnungen, insbesondere von Kinder- und Jugendärzten, vor den extremen Gesundheitsgefahren für junge Menschen", so die familienpolitische Sprecherin Silvia Breher (50, CDU).

Doch nicht nur die Union konnte im Zuge der geplanten Freigabe von Cannabis überhaupt nicht chillen.