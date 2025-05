Polizei blitzt innerorts: Ein BMW-Fahrer übertreibt komplett

Teutschenthal - Ein BMW-Fahrer darf in den kommenden Tagen mit einer saftigen Strafe rechnen, weil er innerorts deutlich zu schnell unterwegs war und von der Polizei erwischt worden ist.

Die Polizei hat einen BMW-Fahrer geblitzt, der nach Abzug der Toleranz 68 km/h zu schnell gefahren ist. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Beamten in einer Pressemeldung berichten, führten sie bereits am Mittwoch auf der Schafstädter Straße in der Ortslage Steuden die Geschwindigkeitskontrolle durch.

Ein männlicher Fahrer eines BMWs hielt sich absolut nicht an die erlaubten 50 km/h, bretterte stattdessen mit Tempo 122 über die Straße.

Auf das Anhaltesignal der Polizisten reagierte er nicht und fuhr weiter.