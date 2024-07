18.07.2024 16:06 Polizei-Einsatz in Frankenberg: Mann mit Waffe unterwegs

In Frankenberg kam es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz, weil ein Mann auf einem Grundstück in der Lerchenstraße mit einer Langwaffe hantiert hatte.

Von Claudia Ziems

Frankenberg - Am späten Mittwochabend kam es in Frankenberg (Sachsen) zu einem Einsatz. In Frankenberg sorgte ein Mann (47) für einen Polizeieinsatz am späten Mittwochabend. (Symbolfoto) © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa Gegen 21.25 Uhr ging bei der Polizei ein Zeugenhinweis ein. Demnach sollte ein Mann auf einem Grundstück in der Lerchenstraße mit einer Langwaffe hantiert haben. Außerdem soll er bedrohliche Äußerungen einen Anwohner betreffend gemacht haben. Danach soll der Mann (47) in seine dortige Wohnung gegangen sein, wo alarmierte Spezialkräfte ihn dann vorläufig festnahmen. Polizeimeldungen "Alle abknallen": Unzufriedener Bordell-Besucher löst SEK-Einsatz aus "In den Räumlichkeiten des 47-Jährigen fanden die Polizisten sieben Langwaffen und fünf Kurzwaffen, wobei es sich insbesondere um Schreckschuss- und Druckluftwaffen handelt und deren Besitz erlaubnisfrei ist, sowie zwei augenscheinlich erlaubnispflichtige Patronen", teilte die Polizei weiter mit. Die Sachen wurden sichergestellt. Der Mann bekam Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Deutsche wieder auf freien Fuß gesetzt.

