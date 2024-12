Polizei entdeckt Waffenarsenal in Kofferraum: Autofahrer tischt Beamten kuriose Ausrede auf

63 verbotene Waffen befanden sich im Kofferraum. © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, stoppten die Beamten den Autofahrer am Samstagabend bei Kontrollen in Waldsassen an der deutsch-tschechischen Grenze.

Im Kofferraum entdeckten die Polizisten ein ganzes Waffenarsenal: 30 Schlagringe, 20 Teleskopschlagstöcke, zehn Elektroschocker, zwei Macheten und eine Reizstoffabschusspistole.

Als die Beamten den 22-jährigen Deutschen fragten, wofür er denn die ganzen Waffen brauche, hatte der eine sehr fadenscheinige Begründung parat: Er wolle die Waffen seinen Freunden zu Weihnachten schenken.

Die Bundespolizei beschlagnahmte die illegalen Gegenstände trotzdem.