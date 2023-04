10.04.2023 16:20 Polizei erwischt Hotelgäste beim Kiffen und findet verbotene Waffe

Von Johanna Baumann

Mannheim - Eine Polizeistreife wurde am frühen Montagmorgen zu einer Ruhestörung in einem Hotel in der Mannheimer Innenstadt gerufen. Aufgrund einer Ruhestörung am in den frühen Morgenstunden wurde die Polizei zu einem Mannheimer Hotel gerufen. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair Neben dem Lärm, der von Hotelgästen ausging, nahmen die Beamten einen starken Cannabis-Geruch wahr. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine geringe Menge Marihuana sowie ein verbotenes Messer sichergestellt. Die Beamten stellten außerdem fest, dass der sicherheitsrelevante Rauchmelder des Hotelzimmers abgebaut wurde. Polizeimeldungen Aggro-Hund beißt Seniorin ins Gesicht und verletzt sie schwer Den Verantwortlichen steht nun ein Strafverfahren bevor. Ermittelt werde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz sowie der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Notfallhilfemitteln.

