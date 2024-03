Polizei fahndet öffentlich nach Goldketten-Betrügern: Wer kennt diese Männer?

Limburg an der Lahn - Bereits im Dezember erwarben zwei Betrüger im hessischen Limburg an der Lahn hochwertigen Schmuck - wie sich später herausstellen sollte mit illegal erlangten Zahlungsmitteln. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach den Tätern.

Zwei Betrüger trieben im Dezember 2023 in Limburg ihr Unwesen. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich mit Überwachungsaufnahmen nach ihnen. © PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Der Polizeimeldung zufolge hat sich die eigentliche Tat am 4. Dezember 2023, gegen 17 Uhr, in einem Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße ereignet.

Damals zeigten die beiden dringend tatverdächtigen Männer Interesse an zwei Goldketten, die sie kurz darauf mit einer Kreditkarte bezahlten.

Nachdem die unbekannten Kriminellen das Geschäft verlassen hatte, fiel dem eigentlichen Besitzer der Bankkarte schließlich die ungewöhnliche Abbuchung auf, die er online angezeigt bekam. Sofort meldete er den Vorfall. Doch da hatten sich die dreisten Diebe bereits aus dem Staub gemacht.

Alle bisherigen Ermittlungen ergaben bislang keine Spur, die zu den Tätern führte, weshalb die Limburger Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen Beschluss erwirkte, durch den die Bilder der Videoüberwachung jetzt veröffentlicht werden durften.