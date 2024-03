18.03.2024 15:34 688 Polizei findet beunruhigende Botschaft in Kinderbuch, dann herrscht große Sorge

Am Freitag sorgte eine von einem Mädchen hinterlassene Botschaft in einem Buch für einen Polizeieinsatz in Bitburg. Zunächst vermutete man eine Entführung.

Von Angelo Cali

Bitburg - Große Panik kurz vor dem Start ins Wochenende in Rheinland-Pfalz! Dort gingen die Beamten der Polizei zeitweise davon aus, ein entführtes Kind retten zu müssen. Am Ende stellte sich das Ganze glücklicherweise als absolutes Missverständnis heraus. Die Notiz der Zehnjährigen wurden in einem Buch gefunden, das in einer Kinderarztpraxis auslag. (Symbolfoto) © Carmen Jaspersen/dpa Seinen Ursprung nahm der vermeintliche Entführungsfall am vergangenen Freitagmorgen im Wartezimmer einer Kinderarztpraxis in Bitburg (Eifelkreises Bitburg-Prüm). Wo zum Amüsement der kleinen Patienten Spielsachen und allerlei Bücher ausliegen, fand sich in ebensolchem eine Botschaft. Die handschriftliche Notiz, die in eines der Kinderbücher gelegt worden war, fiel rein zufällig einem weiteren Besucher der Praxis auf, der umgehend die Mitarbeiter informierte. Denn was auf dem Schriftstück zu lesen war, war überaus beunruhigend. So hatte der Verfasser oder die Verfasserin, bei dem oder der es sich augenscheinlich um ein Kind gehandelt haben musste, einen ernstzunehmenden Hilferuf formuliert, in dem unter anderem geäußert wurde, dass er oder sie entführt worden sei. Polizeimeldungen Aus heiterem Himmel: 18-Jähriger grundlos an Bushaltestelle angeschossen Schnell wurde die Polizei in den Zwischenfall eingeweiht, die sich sofort auf die Suche nach dem Urheber der Botschaft macht. Dabei stieß man schnell auf ein zehn Jahre altes Mädchen aus der näheren Umgebung. Dieses wurde im Beisein des Vaters zu ihrer ominösen Mitteilung befragt, wobei sich herausstellte, dass es sich bei der Notiz lediglich um eine frei erfundene Geschichte gehandelt habe. Angeblich entführtes Mädchen unversehrt von Polizei angetroffen: Botschaft war lediglich ein Scherz Neben großer Erleichterung sahen es die Beamten dennoch als ihre Pflicht an, die junge und anscheinend äußerst kreative Dame darüber aufzuklären, dass derartige Botschaften nur dann verfasst werden dürfen, wenn tatsächlich eine Gefahrenlage besteht. Hieraufhin zeigte sich die Zehnjährige äußerst einsichtig und gelobte, in Zukunft nicht mehr grundlos für derartig große Aufregung zu sorgen.

