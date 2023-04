Polizei fühlt Autotunern auf den Zahn: Damit hätten die Beamten wohl nicht gerechnet

Rotenburg an der Fulda - Wer an Tuningtreffen denkt, dem kommen wohl schnell Protz-Karren, auffälliges Verhalten, viel Lärm und die ein oder andere Ordnungswidrigkeit in den Sinn. Dass das aber bei Weitem nicht immer der Fall sein muss, musste am Sonntag auch die Polizei erfahren.