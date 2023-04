Polizei-Großeinsatz an A5, weil polnischer Panzer anrückt

Darmstadt-Dieburg - Zurzeit befinden sich etwa 50 usbekische Fernfahrer einer Spedition aus Polen auf der Rastanlage Gräfenhausen West in Südhessen im Streik. Jetzt ist die Lage eskaliert, was zu einem Großeinsatz der Polizei führte.

Der ehemalige Politiker - in Polen außerdem ein Reality-TV-Star - ist unter anderem darauf spezialisiert, gestohlene Fahrzeuge aus dem Ausland wiederzubeschaffen und dabei nicht zimperlich vorzugehen.

Denn der Mann hatte sich zur Unterstützung an die Detektei des wegen seiner Methoden umstrittenen Krzysztof Rutkowski (63) gewandt.

Seit ein paar Tagen dauert der Streik bereits an, mit dem die Lkw-Fahrer ihren Forderungen nach fairer Bezahlung und menschenwürdigen Arbeitsbedingungen Nachdruck verleihen wollen. So hätten die Fahrer nach eigenen Angaben seit Monaten keinen Lohn erhalten.

Und so tauchte die paramilitärisch anmutende "Rutkowski Patrol" mit mehren an Polizeiwagen erinnernden Autos und einem gepanzerten Geländewagen am Rastplatz auf. Dort wollten sich die schwarz uniformierten, ebenfalls gepanzerten Mitarbeiter gewaltsam Zutritt zu den abgestellten Lastwagen verschaffen.