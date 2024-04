24.04.2024 09:58 Polizei-Großeinsatz an Gesamtschulen in Mönchengladbach: "Verdächtige Nachrichten erhalten"

Die Polizei ist am Mittwochmorgen an zwei Gesamtschulen in Mönchengladbach im Einsatz. Beide Schulen haben zuvor verdächtige Nachrichten erhalten.

Von Jonas Reihl

Mönchengladbach - Amok-Alarm in Mönchengladbach? An zwei Schulen ist die Polizei am Mittwochmorgen mit einem massiven Aufgebot im Einsatz. Die Mönchengladbacher Polizei ist am Mittwochmorgen zu zwei Gesamtschulen ausgerückt. Grund waren "verdächtige Nachrichten". (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Sowohl die Gesamtschule Espenstraße als auch die Theo-Hespers-Gesamtschule in Mönchengladbach haben "verdächtige Nachrichten erhalten". Das hat die Polizei am Mittwochmorgen via "X" mitgeteilt. "Alle Schüler sowie Lehrkräfte und anderes Personal befinden sich außerhalb des Gebäudes. Polizei ist vor Ort und hat Ermittlungen aufgenommen", heißt es darüber hinaus in dem Tweet. Polizeimeldungen Nach tödlichem Schuss: LKA ermittelt nach Polizeieinsatz in Mannheimer Uni-Bibliothek Weitere Informationen zu dem Einsatz will die Polizei auf Nachfrage von TAG24 derzeit nicht veröffentlichen. Auch zu Art und Inhalt der Nachrichten wollte ein Sprecher zunächst keine Angaben machen.

