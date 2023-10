Polizei ist sich sicher: Brandstiftung auf historischem Rittergut

Endschütz - Auf dem historischen Rittergut in Endschütz (Landkreis Greiz) war am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nun hat die Polizei erste Details bekannt gegeben.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ein hoher Sachschaden entstand dennoch. © NEWS5 / Breidert

Wie die Beamten erklärten, wurde das Feuer absichtlich gelegt. Zu diesem Ergebnis kamen die Ermittler nach einer Begutachtung des Brandorts am heutigen Montag.

Eine Scheune auf dem historischen Rittergut war am Wochenende in Brand geraten. Die Flammen griffen im Anschluss auch auf Nebenräume und den Dachstuhl über. Den Angaben nach war in dem vom Brand betroffenen Gebäude ein Museum eingerichtet.

Die Polizei bezifferte den entstandenen Sachschaden auf mindestens 50.000 Euro. Medienberichte, in denen von bis zu einer halben Million Euro Schaden die Rede war, bestätigten die Beamten nicht.