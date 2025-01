Polizei kann 110-Notrufe jetzt schneller orten: Warum das lange nicht möglich war

Stuttgart - Nach längeren rechtlichen Schwierigkeiten ist nun vielerorts in Deutschland die schnelle und automatische Ortung von 110-Notrufen möglich. Das teilte das Innenministerium in Baden-Württemberg mit, wo bundesweit alle Ortungsdaten zusammenfließen.

Wenn der Notruf gewählt wird, geht es häufig um jede Sekunde. © Peter Kneffel/dpa

Derzeit sind demnach Schleswig-Holstein, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Niedersachsen, Sachsen und Bayern für den Abruf von Standortdaten berechtigt.

Ob die neue Technik in diesen Ländern bereits Anwendung findet, konnte das Ministerium nicht sagen. Die Umsetzung liege in der Verantwortung der einzelnen Länder, hieß es.

Hintergrund: Wer mit einem Handy irgendwo in Deutschland mit der 112 Feuerwehr und Rettung ruft, kann über ein technisches Verfahren schnell und präzise geortet werden.

Beim Polizeinotruf 110 war das hingegen lange nicht möglich - aufgrund rechtlicher Hürden in Baden-Württemberg. Denn im Schwarzwald laufen die Ortungsdaten aus ganz Deutschland auf einem Server zusammen.

Aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken im Südwesten konnten sie aber lange nicht abgerufen und weitergegeben werden. Heißt: Wer in Not geriet, die 110 wählte und dabei vielleicht nicht mehr in der Lage war, seinen Standort durchzugeben, den konnten die Beamten deshalb nicht so schnell finden, wie es eigentlich technisch möglich gewesen wäre.