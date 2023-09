Polizei kontrolliert Tempo auf der A9: Fast jeder Zehnte ist zu schnell!

"Vor diesem Hintergrund ist es sehr bedenklich, dass rund jeder zehnte Verkehrsteilnehmer mindestens 10 km/h zu schnell unterwegs war", so die Behörde.

Die Polizei betont dabei, dass beschränkende Geschwindigkeitsanordnungen auf Autobahnen nur dort erlassen würden, wo besondere Gefährdungsmomente dies notwendig machten. Die Maßnahme am Freitag habe unmittelbar vor dem Beginn einer aktuellen Baustelle stattgefunden.

In 1260 Fällen stellten die Beamten dabei Geschwindigkeitsüberschreitungen fest.

Wie die Behörde mitteilte, war die Verkehrsüberwachung den gesamten Freitag über auf der A9 im Einsatz, um die Geschwindigkeiten der Autofahrer zu kontrollieren. "Bei der ganztägigen Maßnahme wurden insgesamt über 14.040 Fahrzeuge gemessen", hieß es am Montag in einer Mitteilung.

Die höchste gemessene Tempoüberschreitung habe das doppelte der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit betrugen.

Die Polizei will auch in Zukunft derartige Überwachungen an bekannten Schwerpunkten durchführen.